Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Insgesamt 7 Keller aufgebrochen

Ilmenau (ots)

in der Hanns-Eisler-Straße wurden in der Freitagnacht insgesamt 7 Kellerverschläge aufgebrochen und dort nach Wertvollem gesucht, was jedoch nicht gefunden wurde. An allen Kellern wurden die Vorhängeschlösser geknackt, die Polizei war vor Ort im Einsatz und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0323733 bei der Polizei in Ilmenau zu melden. (ef)

