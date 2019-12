Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Reifen zerstochen

Arnstadt (ots)

Im Verlauf der Freitagnacht wurde an einem in der Krappgartenstraße abgestellten Mercedes Vito insgesamt 3 Reifen zerstochen, was der Fahrzeugbesitzer am Samstagmorgen leidvoll feststellen musste.(ef)

