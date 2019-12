Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne Führerschein und unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Eisenach (ots)

Am Freitag wurde um 12:45 Uhr ein 29 Jahre alter Mann einer Verkehrskontrolle in Eisenach unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer des Transporters nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ein durchgeführter Drogentest ergab zudem, dass er auch unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Da der 29-jährige Eisenacher das Fahrzeug eines Bekannten fuhr, muss sich dieser nun auch dafür verantworten, dass er ihn gestattet hatte das Kraftfahrzeug zu führen. (anh)

Am Samstag, gg 21 Uhr, viel den Bematen der PI Eisenach ein Fahrradfahrer auf, welcher in Schlangenlinien die Karl-Marx-Straße in Eisenach befuhr. Bei der durchgeführten Alkoholkontrolle stellte sich heraus, dass der 38-jährige Eisenacher einen Alkoholwert von 1,73 Prom. hatte. Da er zudem Anzeichen hatte, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hinwiesen, wurde auch ein Drogentest durchgeführt. Auch dieser war positiv. Bei der zwischenzeitlichen Kontrolle des Fahrrades stellte sich heraus, dass auch das Fahrrad wegen Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben war. Das Fahrrad wurde sichergestellt und kann nun wieder an den rechtmäßigen Eigentümer ausgehändigt werden. Bei dem Fahrradfahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt. (anh)

Ebenfalls ein Fahrradfahrer versuchte am Sonntagmorgen, gg. 00:30 Uhr , sich einer Kontrolle zu entziehen, indem er den Anhaltesignalen der Polizei keine Folge leistete. Er konnte jedoch in der Clemensstraße in Eisenach angehalten werden. Bei der anschließenden Kontrolle konnten bei dem 30-jährigen Eisenacher ca. 5 g Cannabis festgestellt und sichergestellt werden. Er muss sich nun wegen illegalen Besitz von Betäubungsmitteln verantworten. (anh)

