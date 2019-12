Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad Commencal gestohlen

Arnstadt (ots)

Vom Gelände der Fa. Sauls wurde in der August-Brömel-Straße ein MTB Commencal V3 Supreme, Farbe gelb, am Samstagvormittag entwendet, das Fahrradschloss war wohl keine große Hürde für den Dieb. Die Besitzerin war währenddessen auf ihrer Arbeit in der Firma und erstattete im Anschluss daran die Anzeige wegen des Diebstahls. (ef)

