Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: mit über 1,9 Promille Auto gefahren

Bittstädt (ots)

Die Polizeibeamten staunten nicht schlecht, als sie am Samstagabend bei einem 42-jährigen BMW-Fahrer einen Alkotest durchführten. Über 1,9 Promille Alkohol zeigte das Gerät an, somit war nicht nur die Fahrt beendet, sondern auch der Führerschein an Ort und Stelle eingezogen worden. Das waren dann wohl mehr als die berühmten "zwei Bier". (ef)

