Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Feuerwerkskörper gezündet und Müllsäcke in Brand gesetzt

Gotha (ots)

Mehrere Jugendliche zogen heute Nacht durch die Stadt und zündeten Silvesterknaller. Zeugen teilten mit, dass die Jugendlichen die Feuerwerkskörper auf Müllsäcke warfen. Im Bereich Steinmühlenallee und Erfurter Landstraße gerieten zwei Müllsäcke in Brand. Einer der Müllsäcke stand direkt vor einem abgestellten BMW, der dadurch leicht beschädigt wurde. Die Polizei Gotha sucht nach Zeugen unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0322627/2019. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass das Zünden von Feuerwerkskörpern nur am 31.12. und 01.01. gestattet ist, sonst stellt es einen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz dar. Auf die Allgemeinverfügung vom Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz zum (Nicht-)Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen in Städten wird verwiesen.(ah)

