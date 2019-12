Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Keller eines Mehrfamilienhauses

Gotha (ots)

In der Zeit vom Mittwoch, 25.12.2019 bis Donnerstag, 26.12.2019 gelangten bisher unbekannte Täter in das Mehrfamilienhaus in der Gothaer Schlichtenstraße und entwendeten in der Folge aus einem unverschlossenen Keller eines 32-Jährigen hochwertige Felge inkl. Sommerreifen der Marke Falken und Eisenbahnteile im Gesamtwert von ca. 1900,- Euro. Ob aus einem zweiten Keller noch weitere Sachen entwendet wurden ist bisher unbekannt. Die Polizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen welche sachdienliche Hinweise zur Tat und/ oder dem Täter geben können. Hinweise werden unter der Bezugsnummer 032261/2019 entgegengenommen.(dl)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell