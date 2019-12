Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbrecher auf frischer Tat erwischt

Gotha (ots)

Am 25.12.2019 gegen 22:05 Uhr meldete ein aufmerksamer Bürger aus der Warzaer Straße in Gotha, dass vermutlich bei seinen Nachbarn, welche derzeit im Urlaub sind, in das Haus eingebrochen wird. Der Mann hatte zuvor Einbruchgeräusche und Taschenlampen in dem Haus wahrgenommen. Durch den schnellen Einsatz mehrerer Streifenwagen konnte ein 43-jähriger polizeibekannter Täter auf dem Dachboden im Haus festgestellt und festgenommen werden. Bei dem 43-jährigen Einbrecher wurden Schmuckgegenstände und Bargeld gefunden, welcher er zuvor in dem Haus entwendet hatte. Des Weiteren konnte Einbruchswerkzeug sichergestellt werden. Der 43-jährige Rumäne wurde vorläufig festgenommen und in die Gewahrsamszelle des Inspektionsdienstes Gotha verbracht. Gegen ihn wird wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl ermittelt. (dl)

