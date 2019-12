Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zigarettenautomat aufgesprengt

Langenhain (ots)

Donnerstagnacht gegen 01:10 Uhr wurde der Polizei Gotha die Sprengung eines Zigarettenautomaten in der Lauchaer Straße in Langenhain gemeldet. Ein 66-jähriger Anwohner hatte zuvor einen lauten Knall wahrgenommen. Derzeit noch unbekannte Täter haben auf bisher unbekannte Art und Weise einen Zigarettenautomaten gesprengt und in der Folge Bargeld und Zigaretten in unbekannter Höhe aus dem Automaten entwendet und sind fußläufig geflüchtet. Trotz des sofortigen Einsatzes der Polizei konnten der oder die Täter nicht festgestellt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht daher auf diesem Weg Zeugen, welche Angaben zu der Tat oder dem Täter / den Tätern machen können. Sachdienliche Hinweise werden unter der Bezugsnummer 0322324/2019 entgegen genommen. (dl)

