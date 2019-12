Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Eltern mit Messer angegriffen

Gotha (ots)

Am Mittwoch den 25.12.2019 gegen 20:30 Uhr kam es zu einer familiären Auseinandersetzung in der Goldbacher Straße in Gotha. Hier griff ein offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen stehender 22-jähriger rümänischer Staatsbürger seine 41-jährige Mutter und seinen 45-jährigen Vater mit einem Messer an und versuchte diese zu verletzen. Beide Personen konnten den Angriffen ausweichen und blieben unverletzt. Durch die eingesetzten Beamten wurde der 22-jährige Täter vor Ort vorläufig festgenommen, das Tatmittel sichergestellt. Der junge Mann wurde in die Gewahrsamszellen des Inspektionsdienstes Gotha verbracht und gegen ihn Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung erstattet. Nach Anordnung eines Richters wurde der junge Mann in das ÖHK Mühlhausen zwangseingewiesen, da der Richter eine Eigen- und Fremdgefährdung von dem Mann ausgehen sieht. (dl)

