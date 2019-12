Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Diakonie

Gotha (ots)

Bisher unbekannte Täter hebelten im Zeitraum vom 24.12.2019, 11:00 Uhr bis 25.12.2019, 16:00 Uhr ein Fenster der Diakonie am Gothaer Klosterplatz auf und gelangten durch dieses in den Büroraum der Diakonie. Aus dem Büroraum entwendeten die Unbekannten in der Folge Geldkassetten mit Bargeld in Höhe von ca. 500,- Euro. Am Fenster des Gebäudes entstand ein Sachschaden von ca. 500,-EUR. Die Polizei sucht Zeugen, welche Hinweise zu der Tat oder dem Täter / den Tätern geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Bezugsnummer 0322234/2019 entgegen. (dl)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell