Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Weihnachten betrunken Auto gefahren und Unfall verursacht

Ohrdruf (ots)

In den Nachtstunden des 26.12.19 befuhr eine 36-Jährige mit einem Pkw Ford die B88 aus Richtung Gräfenhain kommend in Richtung Ohrdruf. Kurz vor dem Ortseingang Ohrdruf - in einer Rechtskurve - geriet die junge Frau mit dem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kam in dem angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Es entstand unfallbedingter Sachschaden im Frontbereich des Pkw Ford, an einem Leitpfosten sowie dem Straßengraben in Höhe von ca. 1000,- Euro. Die Ford-Fahrerin blieb unverletzt. Ein bei der 36-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 1,37 Promille. Bei der Frau wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ihr Führerschein sichergestellt. Gegen sie wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.(dl)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell