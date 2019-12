Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike samt Fahrradständer geklaut

Seebergen - Landkreis Gotha (ots)

Unbekannte entwendeten am frühen Donnerstagmorgen Am Berg ein E-Bike. Das Fahrrad war an einem Fahrradständer aus Stahl angeschlossen, den der Dieb ebenfalls entwendete. Das E-Bike hatte einen Wert von 2 200 Euro. Die Polizei Gotha bittet Zeugen, sich an das Telefon 03621/781124 unter der Hinweisnummer 0322466/2019 zu wenden. (ml)

