Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: nach Kollision geflüchtet

Arnstadt (ots)

Ein weißer Dodge kollidierte am Donnerstag gegen 11:00 Uhr mit einem in der Kasseler Straße abgeparkten Pkw Opel. Anschließend entfernte sich der Verursacher ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten.

An dem Pkw Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro. Die Ermittlungen zum Verursacher dauern derzeit noch an. (mh)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell