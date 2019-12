Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Spielautomaten in Gaststätte geknackt

Geraberg (ots)

In den Morgenstunden des 2. Weihnachtsfeiertages brachen Unbekannte in eine Gaststätte in Geraberg ein und machten sich an den Spielautomaten im Gastraum zu schaffen. Den Tätern gelang es diese aufzubrechen und Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich zu entwenden. Der entstandene Sachschaden an den Automaten und dem Gebäude wird auf ca. 2000,- Euro geschätzt.

Zeugen die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der KPI Gotha unter 03677/781424 zu melden (Bezugsnummer 322461)(mh)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell