Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Tankstellenräuber gesucht

Ruhla / Eisenach (ots)

Am 26.12.2019 gegen 19:00 Uhr betrat ein maskierter Mann die Tankstelle in der Bahnhofstraße von Ruhla und forderte von der 70jährigen Kassiererin unter Vorhalt eines pistolenähnlichen Gegenstandes die Herausgabe der Tageseinnahmen. Die ältere Frau ließ sich von dem Gebaren des Tankstellenräubers nicht beeindrucken und wehrte sich gegen ihn. Daraufhin ergriff der Räuber die Flucht. In der weiteren Folge setzte er sich auf sein Fahrrad und fuhr davon, ohne Beute gemacht zu haben. Die Kassiererin konnte den Räuber wie folgt beschreiben: Ca. 165 cm groß - schätzungsweise 20 Jahre - dunkles Basecap

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche im fraglichen Zeitraum zwischen 18:00 Uhr -20:00 Uhr im Bereich der Ruhlaer Tankstelle eine auffallend kleine männliche Person mit einem Basecap und einem Fahrrad gesehen hat oder Hinweise zur Identität des Räuber oder zum Tatgeschehen geben kann. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle unter dem Aktenzeichen der Polizei Eisenach ST/0322260/2019 entgegen.(ri)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/261124

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell