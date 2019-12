Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision mit Hauswand

Jesuborn (ots)

Am Mittwoch befuhr ein 26 Jähriger gegen 11:00 Uhr mit seinem Pkw Seat die Ortslage Jesuborn in Richtung Gehren. In einer scharfen Kurve kam sein Fahrzeug auf Grund eines Fahrfehlers ins Schleudern. Der Fahrer wollte noch schlimmeres Verhindern, kollidierte jedoch mit der Fassade eines Wohnhauses. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. An dem Wohnhaus entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200,- Euro. Der Seat erlitt Totalschaden. Auslaufende Betriebsflüssigkeiten wurden durch die Kameraden der Feuerwehr Gehren abgebunden.

