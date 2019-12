Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: berauscht im Straßenverkehr

Ilmenau (ots)

Im Rahmen von Verkehrskontrollen konnten in den frühen Morgenstunden des 2. Weihnachtsfeiertages zwei Fahrzeugführer festgestellt werden, welche ihre Fahrzeuge unter Einwirkung von Alkohol führten. Um 02:00 Uhr wurde ein 27 jähriger Opel-Fahrer in der Schleusinger Allee mit einem Wert von 1,6 Promille gestoppt. Kurz nach 04:00 Uhr zeigte der Atemalkoholtest eines 21 jährigen Ford-Fahrers in der Straße Hinterm Rasen einen Wert von über 1,3 Promille. Beiden Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein entzogen.

