Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Getränkemarkt

Ilmenau (ots)

Unbekannte brachen im Zeitraum vom 24. auf den 25. Dezember in einen Getränkemarkt in der Langewiesener Straße ein. Im Markt war sowohl Bargeld als auch Zigaretten mit Wert im niedrigen vierstelligen Bereich das Ziel der Diebe. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen die Hinweise zu der Tat machen können werden gebeten sich unter der Bezugsnummer 322192 mit der KPI Gotha unter 03621/781414 in Verbindung zu setzen. (mh)

