Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsschild umgefahren und geflüchtet

Wahlwinkel - Landkreis Gotha (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Friedrichrodaer Straße in Richtung Schnepfenthal ein Vekehrsschild und einen Pfosten. Anschließend flüchtete der Unbekannte mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf 300 Euro. Hinweise zum Verursacher bitte an den Inspektionsdienst Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweisnummer 0322094/2019. (ml)

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

