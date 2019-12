Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Spülmaschine fängt Feuer - zwei Personen verletzt

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

In den Mittagsstunden des ersten Weihnachtsfeiertages geriet in der Humboldtstraße eine Spülmaschine in der Wohnung eines 70-Jährigen und einer 68-Jährigen in Brand. Erst die Feuerwehr konnte den Brand löschen und auch den Hund der Mieter aus der Wohnung retten. Der 70-Jährige und die 68-Jährige wurden durch die Rauchentwicklung leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 20 000 Euro. (ml)

