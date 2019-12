Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Kirche

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Unbekannte versuchten in der Nacht von Heiligabend zum ersten Weihnachtsfeiertag in eine Kirche am Klosterplatz einzudringen. Hierbei wurde eine Eingangstür beschädigt. Der entstandene Sachschaden liegt bei 400 Euro. Entwendet wurde nichts. Die Polizei Gotha bittet Zeugen, sich an das Telefon 03621/781124 unter der Hinweisnummer 03622126/2019 zu wenden. (ml)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell