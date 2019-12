Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wildunfall

Arnstadt (ots)

Eine 59 Jährige kollidierte am Dienstag gegen 08:00 Uhr mit ihrem Pkw Ford Fiesta mit einem Wildschwein, welches zwischen Arnstadt und Siegelbach die Straße querte. Das Wildschwein verendete, am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- Euro, dieser bleib jedoch fahrbereit. Die Fahrerin blieb unverletzt. (mh)

