LPI-GTH: Einbruch in Sportlerheim

Geraberg (ots)

Am 1. Weihnachtsfeiertag brachen gegen 03:00 Uhr Unbekannte in das Sportlerheim in Geraberg ein und durchsuchten hier mehrere Räume des Fußballvereines sowie der Kegelbahn. Durch Zeugen wurde die Polizei verständigt, die Einbrecher konnten jedoch flüchten. Im Nahbereich konnte ein Tatverdächtiger festgestellt werden, seine Tatbeteiligung ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Ob durch die Täter etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. An dem Gebäude entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau unter der Bezugsnummer 322078 entgegen. (mh)

