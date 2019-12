Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbrüche im Stadtgebiet

Ilmenau (ots)

Am 24.12. hatten einige Anwohner der Heinrich-Hertz-Straße und der Poststraße eine unerfreuliche Bescherung. Beim Gang in den Keller mussten sie feststellen, dass in ihre Kellerabteile eingebrochen wurde. Aus dem Keller der Poststraße wurde ein Mountainbike des Herstellers Giant Typ Talon 29 im Wert von ca. 600,- Euro entwendet. Bei den anderen Kellern blieb es bei Sachschäden.

Zeugen, die Angaben zu den Einbrüchen bzw. zum Verbleib des Fahrrades machen können, werden gebeten sich mit der PI Arnstadt-Ilmenau in Verbindung zu setzen. (mh)

