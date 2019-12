Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Warza (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am Dienstagvormittag auf der Bundesstraße 247, ca. 200 Meter nach dem Ortsausgang Warza, in Richtung Gotha. Hierbei beachtete der 36-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes Benz beim Wendemanöver den nachfolgenden 75-jährigen Fahrer eines Pkw Toyota nicht und es kam dort zur Kollision beider Fahrzeuge. Beide Fahrer erlitten hierdurch leichte Verletzungen. Auch das 5-jährige Kind, als Insasse des Pkw Mercedes wurde leicht verletzt. Insgesamt entstand durch die Kollision ein Gesamtschaden von ca. 15.000 Euro. Die vor Ort durchgeführten Ermittlungen ergaben, dass der Mercedes-Fahrer zum Unfallzeitpunkt unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutentnahme bei ihm wurde angeordnet und durchgeführt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können. Diese melden sich bitte unter der Bezugsnummer 0321808/2019, bei der Polizei in Gotha.(rk)

