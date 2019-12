Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vorweihnachtliche Hektik

Ilmenau (ots)

Am Montag ereignete sich auf dem Kauflandparkdeck in Ilmenau ein Verkehrsunfall beim Ausparken. Ein 77jähriger Kia Fahrer beschädigte einen PKW Dacia, eines 45jährigen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1500,- Euro. Verletzt wurde keiner. (as)

