Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl in Kleingarten

Gotha (ots)

Wie erst heute der Polizei bekannt wurde, drangen unbekannte Täter, in der Zeit zwischen vergangenem Donnerstag und Sonntag, in einen Kleingarten auf dem Seeberg, nahe der Bahnstrecke Gotha - Erfurt, ein. Hierbei beschädigten sie zunächst die Gartentür und gelangten so auf das Gartengrundstück. Dort montierten sie einen Fensterladen ab und beschädigten die dahinter befindliche Fensterscheibe, um so Zugang in das Innere der Gartenhütte zu erlangen. Dort öffneten der oder die Täter einen Schrank um nach möglichen Wertgegenständen zu schauen. Als diese schließlich nicht vorgefunden wurden, entfernten sie sich ohne Beute vom Tatort. Allerdings hinterließen der oder die Täter einen Sachschaden von ca. 500,- Euro. Zeugen, die Hinweise zu Tätern oder zur Tat geben können, melden sich bitte, unter der Bezugsnummer 0321092/2019, bei der Polizei in Gotha.(rk)

