Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Rote Ampel missachtet

Gotha (ots)

Am Vormittag des heutigen Montag fuhr ein 40-jähriger VW-Fahrer in der Dr.-Troch-Straße in Richtung Luftschiffhafen. An der Ampelkreuzung der Dr.-Troch-Straße und der B 247 missachtete der Fahrer das Rotlicht für seine Fahrtrichtung und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Gleichzeitig befuhr auf der B 247 ein 48-jähriger Kia-Fahrer bei Grünlicht den Kreuzungsbereich aus Richtung BAB 4 kommend. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der VW-Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Die Höhe der Sachschäden an den beiden Fahrzeugen ist noch nicht bekannt. Infolge des Unfalls kam es für etwa eine Stunde zu Verkehrsbehinderungen. (as)

