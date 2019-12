Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Supermarkt - Zeugenaufruf

Gotha (ots)

In der Nacht von Sonntag, 22.12.2019, auf Montag, 23.12.2019, kam es in der Oststraße zu einem Einbruch in einen Supermarkt. Gegen 00.25 Uhr schlug ein unbekannter Täter eine Scheibe der Eingangstür zur angrenzenden Bäckerei-Filiale ein. Durch diese Öffnung gelangte er in den Kassenbereich des Supermarktes. Dort riss er an vier Kassen die Spendenbox einer gemeinnützigen Gesellschaft zur Unterstützung schwer kranker Kinder und Jugendlicher ab. Anschließend flüchtete der Täter über die eingeschlagene Türscheibe in unbekannte Richtung. Wie viel Geld sich in den vier Spendenboxen befand, wird gegenwärtig ermittelt. Der Sachschaden an der Eingangstür beträgt etwa 1000 Euro. Zum unbekannten männlichen Täter ist bislang bekannt, dass er eine dunkel-gestreifte Kapuzenjacke trug und einen Rucksack bei sich führte. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0320804/2019 entgegen. (as)

