Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Kirche - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

In der Zeit von Sonntag, 22.12.2019, 16.00 Uhr bis Montag, 23.12.2019, 08.45 Uhr drang ein Unbekannter durch eine Nebeneingangstür in die Bachkirche ein. Im Hauptgang der Kirche wurden eine hölzerne Spendentruhe aufgebrochen und eine Spendenbox aus Zinn aus der Halterung gerissen und entwendet. Der Wert des Beutegutes kann momentan nicht beziffert werden. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nehmen die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) und die Kripo Gotha (Tel. 03621-781424) unter der Bezugsnummer 0321298/2019 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell