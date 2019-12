Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drohendes Fahrverbot

Ilmenau (ots)

Eine 38-jährige VW-Fahrerin geriet am Sonntagabend in der Straße "Auf dem Mittelfeld" in eine Verkehrskontrolle. Aufgrund ihres positiven Drogentests musste zu Beweiszwecken eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt werden. Bestätigt sich bei der gerichtsmedizinischen Blutuntersuchung eine Drogenbeeinflussung, kommen auf die Fahrerin ein Bußgeld in empfindlicher Höhe und ein Fahrverbot zu. (as)

