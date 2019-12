Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Fahrer und Drogeneinfluss gestoppt

Eisenach (ots)

Ein 23-jähriger Audi-Fahrer wurde am Samstagvormittag in der Frankfurter Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Drogenvortest reagierte positiv. Ähnlich erging es einem 21-jährigen Ford-Fahrer am Sonntag gegen 02.00 Uhr. Er wurde in der Mühlhäuser Straße kontrolliert und positiv auf eine Drogenbeeinflussung getestet. In beiden Fällen wurde zu Beweiszwecken eine Blutentnahme durchgeführt und ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (as)

