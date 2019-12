Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Dieb auf frischer Tat gestellt

Gotha (ots)

Am gestrigen Abend entnahm ein 24-Jähriger in der Ohrdrufer Straße eine Spitzhacke und ein Stativ von der Ladefläche eines geparkten Lkw. Durch einen Zeugenhinweis konnte der Täter kurz darauf mit seinem Fahrrad durch die Beamten ergriffen werden. In seinem Rucksack hatte er weiteres Diebesgut. Es handelte sich um zwei Flaschen Motorenöl, die er kurz zuvor aus einer Tankstelle gestohlen hatte. Gegen den Mann wurden zwei Anzeigen aufgenommen. (as)

