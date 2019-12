Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kleines Drogen-Allerlei beschlagnahmt

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Ein 20-Jähriger wurde am frühen Samstagmorgen im Rahmen einer Anzeigenaufnahme in der Karlstraße kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er geringe Mengen verschiedener Drogen bei sich hatte. Diese wurden beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen unerlaubten Besitz von Betäubungsmittel eingeleitet. (as)

