Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Vereinsheim - Zeugen gesucht

Tüttleben (Landkreis Gotha) (ots)

Am vergangenen Wochenende wurde in ein Vereinsobjekt in der Riet-Chaussee eingebrochen. Unbekannte verschafften sich gewaltsam über ein verschlossenes Zufahrtstor Zutritt zum Vereinsgelände. Dort wurden mehrere Wohnwagen durchwühlt. Auch das Vereinsheim und eine Garage wurden gewaltsam geöffnet. Ein Pkw-Anhänger der Marke Humbaur, ein Leichtkraftrad der Marke Yamaha, ein Mokick, ein Rasenmäher, ein Vertikutierer und eine Kaffeemaschine wurden gestohlen. Der Wert der Beute beträgt mehrere tausend Euro. Zum Sachschaden liegen noch keine Informationen vor. Wer hat am vergangenen Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Riet-Chaussee gesehen? Wer kann Hinweise zum Verbleib der Beute geben? Die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) nimmt unter der Bezugsnummer 0320621/2019 entsprechende Hinweise entgegen. (as)

