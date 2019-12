Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad aus Gartenhütte gestohlen - Zeugenaufruf

Gotha (ots)

In der Zeit von Samstag, 21.12.2019, 23.30 Uhr bis Sonntag, 22.12.2019, 12.30 Uhr wurde eine Gartenhütte in der Schwabhäuser Straße aufgebrochen. Ein schwarzes Fahrrad der Marke Bergamont Tronis Gent 52 in Wert von über 300 Euro wurde aus der Hütte entwendet. Wer kann Angaben zum Täter oder zum Verbleib der Beute machen? Hinweise nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0320657/2019 entgegen. (as)

