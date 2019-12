Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken in den Straßengraben gefahren

B88 - Landkreis Gotha (ots)

Am Sonntagmorgen meldete ein Autofahrer, dass kurz vor der Ortslage Crawinkel aus Richtung Ohrdruf bei km 1,4 kommend, ein Pkw stark beschädigt im Straßengraben steht. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten bei der Sachverhaltsaufnahme einen jungen Mann aus Crawinkel feststellen, welcher angab, gefahren zu sein. Vor Ort gab er an, aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen die Kontrolle über das Fahrzeug verloren zu haben und in der Folge nach rechts in den Straßengraben gefahren zu sein. Zudem wurde ein Leitpfosten beschädigt. Bei dessen Überprüfung wurde allerdings Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein freiwilliger Atemtest ergab einen Vorwert von 0,84 Promille. Der junge Mann hatte den Pkw etwa 150m durch den Straßengraben gelenkt, bevor er die Weiterfahrt stoppte. Am Fahrzeug waren starke Unfallbeschädigungen, so dass er in der Folge abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 6000 Euro geschätzt. Gegen den 21jährigen Mann wurde Anzeige erstattet, die Weiterfahrt unterbunden, der Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt.(ck)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell