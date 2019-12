Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Reifenpanne deckte Trunkenheit auf

B88 - Landkreis Gotha (ots)

Am Sonntagmorgen meldeten mehrere Autofahrer ein Pannenfahrzeug auf der B88 Höhe Abzweig Langenhain in einer Feldzufahrt. Die eingesetzten Polizeibeamten prüften vor Ort die Meldungen und stellten fest, dass am Pkw Opel ein Vorderreifen geplatz war und der Fahrer auf der blanken Felge gefahren war. Während der Sachverhaltsaufnahme wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des 23jährigen Litauers festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 1,88 Promille. In der Folge wurde Anzeige gegen den Fahrer wegen Trunkenheit und Fahren ohne Fahrerlaubnis erstattet und eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.(ck)

