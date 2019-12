Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer mit einer leicht verletzten Person

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Freitag ereignete sich kurz nach 17:00 Uhr im Bereich Reinhardsbrunner Straße Ecke Ernststraße ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Pkw und eines Radfahrers. Hierbei übersah die 51jährige Fahrerin eines Peugeot den vorfahrtberechtigten Radfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der Radfahrer stürzte in der Folge und verletzte sich leicht. Er wurde zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus nach Gotha verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.(ck)

