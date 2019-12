Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auffahrunfall mit 2 leicht verletzten Personen

L1027 - Landkreis Gotha (ots)

Am späten Freitagnachmittag ereignete sich vor dem Helioskreisel bei Gotha auf Höhe km 2,4 ein Auffahrunfall aus Unachtsamkeit, in dessen Folge beide Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Für die Dauer der Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Der fließende Verkehr wurde wechselseitig an der Unfallstelle vorbei geführt. Der Sachschaden an beiden Pkw wird etwa auf insgesamt 3000 Euro geschätzt.(ck)

