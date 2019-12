Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Wohnung zur Tageszeit

Ohrdruf - Landkreis Gotha (ots)

Dreiste Diebe nutzten am Samstag die Abwesenheit des Mieters in der Friedrichstraße und brachen in die Wohnung des Geschädigten ein. Bei der Tatausführung verwüsteten die unbekannten Täter die ganze Wohnung und entwendeten 300 Euro Bargeld. Der Sachschaden liegt bei etwa 500 Euro.(ck)

Bezug: 320293

Die Polizei Gotha bittet unter 03621/781124 um Zeugenhinweise und sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen.

