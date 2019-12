Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Eisenach (ots)

Im Bereich der Kreuzung Julius-Lippold-Straße / Mühlhäuser Straße, kam es am Samstag gegen 09:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Der Radler, befuhr den Fußgängerüberweg in Richtung der Friedhofstraße und wurde durch den rechtsabbiegenden Pkw-Fahrer übersehen und erfasst. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der Radfahrer, welcher leichte Verletzungen am Oberkörper erlitt, wurde vor Ort medizinisch erstversorgt und konnte anschließend seinen Weg fortsetzen. (ms)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/2610

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell