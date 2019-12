Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Baumstumpf angezündet

Eisenach (ots)

Am Samstagnachmittag wurde durch einen bisher unbekannten Täter in der Nähe der Straße "Am Ofenstein" in Eisenach ein 2,30 Meter großer Baumstumpf angezündet. Durch Löschmaßnahmen der Berufsfeuerwehr Eisenach wurde der Brandherd gelöscht, sodass größere Schäden vermieden werden konnten. Ein Strafverfahren wegen Brandstiftung wurde durch die Polizeiinspektion Eisenach eingeleitet. Hinweise zur Tat können der Polizei unter Angabe der Vorgangsnummer 0320503/2019 gemeldet werden. (ms)

