Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Dreiste Diebe

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Samstag lüftete gegen 07:00 Uhr ein Bewohner der Kohlstockstraße am frühen Morgen, sein im Erdgeschoss gelegenes Schlafzimmer, kurzzeitig. Als er wenig später in das Zimmer zurückkam, mußte er feststellen, dass dreiste Diebe aus dem Zimmer Bekleidungsgegenstände und Wertsachen entwendet hatten. Das Beutegut hatte einen geschätzten Wert von etwa 400 Euro. Sachschaden entstand nicht.(ck)

Bezug: 320036

Die Polizei Gotha bittet unter 03621/781124 um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

