Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung, Körperverletzung und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- u. Nothilfemitteln

Ilmenau (Ilm Kreis) (ots)

Am Samstag Abend (21.12.2019) gg. 19:30 Uhr betätigen derzeit unbekannte Täter die Brandmeldeanlage am Bahnhof in Ilmenau, so dass es vor Ort zu einem Feuerwehreinsatz kommt. Gegen 19:40 Uhr wird der Pkw Honda eines 42 jährigen Deutschen in der Paul-Löbe-Straße beschädigt, er selbst wurde versucht gegen den Kopf zu schlagen, sowie beleidigt. Kurze Zeit später wurde ein 26 jähriger chinesischer Mann im Bereich des Ilmufers ins Gesicht geschlagen und musste ärztlich behandelt werden. Durch eingesetzte Beamte konnte ein Täter (männlich, syrisch, 23 Jahre) zum Sachverhalt aus der Paul-Löbe-Straße im Nahbereich festgestellt und in Gewahrsam genommen werden. Ein zweiter Täter (männlich, eritreisch, 23 Jahre) konnte namentlich bekannt gemacht werden.

Es werden Anzeigen wegen Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- u. Nothilfemitteln, Sachbeschädigung, Beleidigung, versuchter Körperverletzung und vollendeter Körperverletzung eingeleitet.

Die genauen Hergänge sind jedoch derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Geschehen, vom Hauptbahnhof über die Paul-Löbe-Straße bis hin zum Ilmufer machen können. Es wird davon ausgegangen, dass alle Sachverhalte im Zusammenhang stehen.

Meldungen bitte an die PI Arnstadt-Ilmenau unter 03677 601 124 unter Angabe der Referenznummern 0320314/2019 zum Betätigen der Brandmeldeanlage und Einsatz 19519325 zur Sachbeschädigung und den Körperverletzungen. (tb)

