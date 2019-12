Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs und von der Polizei gesucht

Arnstadt (Ilm Kreis) (ots)

Am Sonntag Morgen, gegen 04:15 Uhr fiel den Beamten ein rasant fahrender E-Bike Fahrer in der Gothaer Straße in Arnstadt auf. Als er kontrolliert werden sollte, flüchtete er zunächst, konnte allerdings nach kurzer Verfolgungsfahrt gestoppt werden. Hier wurde der Grund zur Flucht klar. Der 34 jährige Deutsche hatte 2,44 Promille in der Atemluft und wurde per Haftbefehl gesucht. Dem nicht genug, wurde bei der Durchsuchung noch ein Elektroschocker aufgefunden.

Er hat nun mit Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und dem Verstoß gg. das Waffengesetz zu rechnen. (tb)

