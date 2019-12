Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Beim Joint-Rauchen erwischt

Ilmenau (Ilm Kreis) (ots)

Am frühen Sonntag Morgen wurden im Bereich der Weimarer Straße in Ilmenau zwei junge Männer (beide deutsch, 22 Jahre) einer Polizeikontrolle unterzogen. Der deutliche Geruch von Marihuana lag noch in der der Luft. Grund dafür war der in unmittelbarer Nähe liegende und noch glimmende Joint, den die Raucher kurz zuvor weggeworfen haben.

Die beiden Männer müssen nun mit einer Anzeige wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen. (tb)

