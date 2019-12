Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Diebstahl aus Briefkästen

Ilmenau (Ilm Kreis) (ots)

Zur Weihnachtszeit werden gerne Geldgeschenke an die Lieben und Verwandten per Brief verschickt. Vermutlich in der Hoffnung derartiges zu finden, brachen unbekannte Täter am Samstag Abend (21.12.2019) zwischen 17:00 Uhr und 23:00 Uhr mehrere Briefkästen in der Ilmenauer Marktstraße auf. Nach derzeitigem Kenntnisstand war die Tat wohl nicht erfolgreich.

Die Polizei empfiehlt trotzdem kein Bargeld per Brief zu versenden.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter 03677 601 124 und der Referenznummer 0320371/2019 entgegen. (tb)

