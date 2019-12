Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl eines Tablets aus Einkaufsmarkt

Ilmenau (Ilm Kreis) (ots)

Am Samstag Nachmittag (21.12.2019) gg. 16:05 Uhr betrat eine männliche Person einen Einkaufsmarkt in der Weimarer Straße in Ilmenau. Er nutzte die kurze Abwesenheit des Verkäufers um ein hochwertiges iPad im Wert von ca. 800 Euro zu entwenden. Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 170 - 180 cm groß - normale Statur - markantes - fast eckiges Gesicht - brauner ungepflegter Bart - graues Basecap mit grüner Applikation auf der Front - grauer Kapuzenpullover mit Bauchtasche (Kapuze vermutlich über den Kopf gezogen) - schwarze Jogginghose mit weißem Symbol auf dem linken Oberschenkel

Hinweise zum Täter nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau unter 03677 601 124 und der Referenznummer 0320208/2019 entgegen.

